Volley, vittoria per Novara nel big match contro Scandicci: termina 3-2

NOVARA – Il big match tra Igor Novara e Scandicci, che ha concluso il girone d’andata, si chiude con un combattuto 3-2, risultato che permette alle azzurre di superare Busto Arsizio in classifica e terminare al quarto posto. Domenica 29 dicembre, al PalaIgor, le ragazze di Novara affronteranno proprio Busto nei quarti di finale, con in palio l’accesso alle Final Four di Bologna.

La sfida tra Novara e Scandicci

Davanti a un pubblico di 3.000 spettatori, la sfida tra Novara e Scandicci sancisce la chiusura del girone d’andata della Serie A1 femminile. Per le padrone di casa, l’obiettivo era ottenere almeno un punto per superare Busto Arsizio ed evitare un temibile quarto di finale in trasferta sul campo lombardo.

Le azzurre, però, si presentano con una rosa ridotta: Villani è bloccata dall’influenza, mentre Squarcini è fuori per un problema al ginocchio. Coach Bernardi schiera una formazione rimaneggiata con Bosio in regia, Tolok opposto, Bonifacio e Aleksic al centro, Ishikawa e Alsmeier in banda e Fersino come libero.

La Igor parte con il piede giusto: i colpi di Tolok spingono le padrone di casa al primo vantaggio (10-6). Il muro di Novara riesce a contenere Antropova, ma l’ex Herbots si rivela decisiva e riporta Scandicci avanti (10-13). Un break di 7-1 mette in difficoltà le azzurre, che nonostante i tre time-out chiamati da Bernardi faticano a reagire. Sul 19-19 Novara ritrova il ritmo, ma il finale è deciso da un muro su Tolok: Scandicci si aggiudica il primo set 26-24.

Anche il secondo set è equilibrato nei primi scambi (8-8). Quando sembra che Herbots sia nuovamente decisiva, è Tolok a trascinare Novara con un break importante (12-9). La squadra di casa, sospinta dal tifo, prende il largo grazie a una super difesa di Fersino e all’ace di Alsmeier (18-10). Scandicci, in confusione, non riesce a reagire e cede nettamente il set 25-12.

Nel terzo set, Scandicci si riprende dopo la disfatta del parziale precedente. Novara, però, continua a brillare in difesa e Ishikawa, fino a quel momento sottotono, inizia a fare la differenza. Si lotta punto a punto, ma nel finale gli attacchi di Bonifacio e Tolok trascinano le azzurre: Novara chiude 25-19 e si porta sul 2-1, evitando la trasferta a Busto per i quarti di finale.

Il quarto set si apre con Ishikawa ancora protagonista (5-5), ma Scandicci non molla e, approfittando di alcune imprecisioni delle azzurre, si porta avanti (12-15). La Igor tenta di reagire, ma la vicecapolista allunga nel finale e chiude 25-22, rimandando tutto al tie-break.

Nel quinto set, la Igor sembra accusare la stanchezza, ma non molla. Grazie agli attacchi di Tolok e all’ace di Alsmeier, Novara si porta sul 12-8. Ishikawa firma il punto del 14-9 e, sul match point, le azzurre chiudono 15-9, conquistando una vittoria prestigiosa contro la seconda in classifica.

