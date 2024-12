Volley, la Honda Olivero Cuneo cede a Vallefoglia dopo un match combattuto

CUNEO – La Honda Olivero Cuneo incassa la decima sconfitta stagionale in un incontro al cardiopalma contro Megabox Vallefoglia, disputato al palazzetto dello sport di San Rocco.

Nonostante un avvio promettente, con un primo set giocato punto a punto ma conclusosi in favore delle avversarie, la formazione biancorossa ha mostrato una prestazione altalenante. Nel secondo e terzo set, le cuneesi hanno fatto intravedere un miglioramento, lasciando sperare in una rimonta. Tuttavia, nel quarto parziale e nel decisivo tie-break, la squadra ha perso lucidità e determinazione, sprecando così un’importante occasione per chiudere la partita a proprio favore, che è terminata con la vittoria delle avversarie per 2-3.

Il prossimo appuntamento per la Honda Olivero Cuneo sarà il 22 dicembre al palazzetto dello sport di Cuneo, dove le biancorosse affronteranno Firenze, con l’obiettivo di riscattarsi e mettere fine alla striscia negativa.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese