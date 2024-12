19enne clona carte carburante: fermato mentre riempiva due cisterne nel Canavese

IVREA – Gli investigatori della Polizia Postale, dopo diverse segnalazioni ricevute nelle ultime settimane al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, hanno colto in flagrante un giovane di 19 anni mentre con carte carburante clonate riempiva due cisterne da mille litri ciascuna nascosti in un furgone.

Le indagini sono partite seguendo le tracce informatiche lasciate dal 19enne. Fermato dagli agenti, il giovane aveva con sé diverse carte carburante in bianco. La Procura di Ivrea ha disposto per il 19enne la misura degli arresti domiciliari con obbligo di firma.

La clonazione delle carte carburante è stato possibile grazie a uno “skimmer”, usato anche per i bancomat. La Polizia avverte di porre particolare attenzione ai distributori di benzina automatici e di bloccare la vista della tastiera quando si digita il pin della carta.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese