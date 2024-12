Allevatore di Rivara caricato da una mucca che stava salvando: trasportato al Cto

RIVARA – Nella serata di ieri, domenica 15 dicembre, un’incidente ha coinvolto un allevatore di 65 anni di Rivara. Mentre stava cercando di salvare una mucca incastrata in un recinto, l’animale, forse per paura, ha reagito e lo ha caricato procurandogli un trauma toracico. Subito soccorso, i sanitari del 118 lo hanno trasportato in elicottero al Cto di Torino.

Le sue condizioni erano apparse più gravi nell’immediato, ma grazie all’intervento dei medici l’uomo è già stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese