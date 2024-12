Cinque uffici postali di Torino chiuderanno oggi: il Tar ha cambiato idea

TORINO – Solo qualche giorno fa vi avevamo dato notizia del ricorso al Tar del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per impedire la chiusura prevista proprio per oggi di ben cinque uffici postali della città: gli uffici di via Nizza 88, via Francesco Guicciardini 28, via Verres 1/A, corso Casale 196 e via alla Parrocchia 3/A.

Per decisione del Tar del Piemonte avrebbero dovuto rimanere aperti almeno fino all’8 gennaio.

Oggi, quello che ormai era diventato un caso, ha avuto una ulteriore svolta: il Tar del Piemonte cambia idea e fa un passo indietro, accogliendo l’istanza con cui Poste chiedeva di revocare il provvedimento del tribunale amministrativo che aveva, in un primo momento, accolto il ricorso della Città disponendo, per ragioni di urgenza, di congelare le chiusure di questi sportelli fino all’8 gennaio.

Il primo cittadino si è detto amareggiato, aggiungendo però che continuerà la strada intrapresa essendo quello postale “un servizio primario per la comunità e gli uffici presenti nei quartieri svolgono anche una funzione di presidio sul territorio”.

