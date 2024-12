Daisy Osakue denuncia: fermata al negozio Apple di Torino perchè sono nera

TORINO – Daisy Osakue, atleta olimpica torinese, ha denunciato con una serie di storie Instagram, poi rimosse, quanto accaduto domenica all’Apple Store di Torino. La discobola, decisamente arrabiata, ha raccontato di essere stata fermata all’interno del negozio e velatammente accusata di voler rubare un adattatore.

Il racconto di Osakue è molto preciso. Dopo aver preso un adattatore al piano superiore stava scendendo al piano inferiore per scegliere altri prodotti, ma è stata fermata da “un ragazzo con la pettorina arancione” che le ha detto che avrebbe dovuto pagare il prodotto prima di scendere.

L’atleta della Fiamme Oro non ha preso bene l’intervento, convinta di essere stata fermata solo per il colore della pelle. E questo ha contestato all’addetto, mostrando anche il tesserino della guardia di Finanza (“Hai fermato l’unica militare italiana nera”).

Tornata in cassa ha poi ricevuto conferma che non è necessario pagare i prodotti prima di passare da un piano all’altro del negozio. Uscita dallo store ha poi sfogato larabbia in una serie di storie Instagram nelle quali ha raccontato l’accaduto.

Alcuni anni fa Daisy Osakue, giovanissima, era già stata vittima di un episodio di razzismo, quando era stata colpita da un uovo lanciato da un passante.

