Il vecchio Mercato dei Fiori di Torino diventa una maxi palestra

TORINO – Per 50 anni, dal 1960 al 2010 ha ospitato il Mercato Generale dei Fiori di Torino, Ora l’enorme edificio tra via Perugia, via Modena e Corso Brescia, tornerà a vivere diventando una maxi palestra.

Una struttra che poggia su 6000 mq che è stata acquistata dal colosso spagnolo GoFit, che ha già cominciato i lavori per trasformare quello spazio. Saranno 14 mila mq disposti su tre livelli, con palestre, sale Studios per corsi e attività di gruppo, aree per spa e centro benessere e tre piscine. Ci saranno anche uno spazio con nutrizionista per consulenze specifiche, un bar, una lobby centrale, un ristorante e una play-room. E poi zone per lo sport con sistemi innovativi, come i video-analytics e intelligenza artificiale.

Quello che rimarrà inalterata sarà invece la struttura della facciata, per mantenere il segno storico.

Cambia anche l’area di largo Brescia, dove troveranno spazio una serie di parcheggi per i clienti, verrà sistemata la viabilità carraia e nascerà un giardino pubblico con una nuova area giochi e una nuova pista ciclabile, area parcheggio bici e monopattini, nuovi alberi e piante. Nuova anche l’illuminazione e la pavimentazione permeabile ad autobloccanti.

