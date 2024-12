Niente apertura anticipata per il Tenda, non c’è una data

TORINO – Il tunnel del Tenda non aprirà entro fine anno, come si dava per certo questa mattina da più parti. Le indiscrezioni sono state smentite dalla Conferenza Italia-Francia, che ha bocciato l’ipotesi.

Anas conferma che l’Italia era pronta ad aprire il passaggio in “modalità cantiere” e in tutta sicurezza, ma la Francia non ha ritenuto ci fossero le condizioni ed ha posto il veto.

Resta così senza data la riapertura del tunnel, chiuso dal 2020, quando una serie di frane danneggiarono la strada e il tunnel.

