Si cerca il rapinatore dal cappellino e gli occhiali scuri a Savigliano

SAVIGLIANO – Sabato pomeriggio scorso, un uomo con il cappellino calato sul viso e gli occhiali scuri è entrato in un negozio di toelettatura animali nel centro di Savigliano. Approfittando del fatto che non erano presenti clienti, ha estratto un’arma e l’ha puntato contro la titolare che spaventata non ha potuto che consegnare il denaro in cassa.

Poi è uscito dal negozio e camminando si è dileguato tra le vie del centro. Dopo la chiamata ai carabinieri, i militari hanno setacciato la zona senza riuscire a trovarlo. Ora si aspetta di visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese