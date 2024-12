Identificata e denunciata la ragazza che ha abbandonato due cani ad Alpignano

ALPIGNANO – E’ stata identificata la padrona dei due cani abbandonati lo scorso 30 novembre in piazzale Schumm ad Alpignano. Si tratta di una ragazza di 20 anni che è stata denunciata per abbandono di animale.

I due cani erano stati ritrovati la mattina del 30 novembre legati ad un albero nel piazzale, lasciati lì solo con alcune coperte per riscaldarli. La ragazza li avrebbe abbandonati perchè non più in grado di occuparsi di loro.

I due animali si trovano ora al canile Enpa di Val della Torre in attesa di essere adottati.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese