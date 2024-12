In 10 anni a Torino 30 giorni in più con temperature sopra lo zero, è la terza città al mondo

TORINO – In Italia un’intera settimana di temperature invernali sopra lo zero si è registrata mediamente ogni anno negli ultimi dieci anni e Torino è in testa a questa classifica nazionale, ma quel che più preoccupa è che il capoluogo, nella decade 2014-23, è la terza città al mondo con il maggior numero di giorni sopra zero gradi aggiunti.

In dieci anni Torino è rimasta sopra lo zero 30 giorni all’anno (su 64 totali) in più, che sarebbero altrimenti stati sotto lo zero. Peggio di Torino solo Fuji, in Giappone, e Kujand, in Tajikistan.

In Italia il riscaldamento globale si fa sentire più che altrove soprattutto nel città del nord: Verona e Brescia sono nella top ten mondiale con 29 e 26 giorni, Milano ha perso comunque 22 giorni di temperature sotto lo zero.

La ricerca è stata condotta dall’ong statunitense sul clima Climate Central, che ha analizzato gli inverni di 123 Paesi e 901 città di tutto il mondo.

