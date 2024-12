Tracce di topi nella struttura, l’asilo di Rivalta chiude per una settimana

RIVALTA – L’asilo nido Ilaria Alpi e Milan Hrovatin di Rivalta rimarrà chiuso una settimana per consentire la derattizzazione completa. Sono state le educatrici a trovare tracce di escrementi di topi nei giorni scorsi e a sgnalare quanto accaduto.

Comune e Asl hanno chiamato una ditta specializzata che sta procedendo alla derattizazione di tutti gli ambienti. Il costo dell’operazione per il comune è di 1500 euro a cui bisogna sommare i circa 5000 euro della mancata presenza dei bambini. Difficoltà ovviamente anche per le famiglie, rimaste senza nido per una settimana.

