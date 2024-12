Meteo Piemonte: tempo in peggioramento, tornano le nevicate

TORINO – Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, avremo un tempo in prevalenza stabile fino alle prime ore di giovedì, con velature in transito e nubi basse in addensamento a partire dall’Appennino di confine, dove potranno essere associate a deboli pioviggini, verso il settore orientale nel corso della serata odierna e le zone di pianura e collina centro-occidentali nella giornata di domani.

Nel corso della mattinata di giovedì interverrà un progressivo peggioramento, con deboli precipitazioni sparse dalle ore centrali, una decisa intensificazione dei venti in quota ed un marcato calo della quota dello zero termico, con nevicate moderate sulle creste nordoccidentali in serata e piogge, anche a carattere di rovescio, localmente forti sull’Appennino.

Un miglioramento è atteso nel corso della mattinata di venerdì a partire da nord, con venti che si manterranno forti in quota con l’instaurarsi di condizioni di foehn nelle valli alpine, in estensione alle pianure, specie quelle orientali

