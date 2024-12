Valenza: inseguiti dopo un tentato furto in villa, ladri speronano l’auto dei carabinieri e tentano la fuga

VALENZA – È stata una notte piuttosto movimentata nel Valenzano. Il 112 segnala alle pattuglie la presenza in zona di una banda di ladri che sta imperversando fra le abitazioni. Hanno già tentato di colpire a Rivarone, ma il tentato furto in villa è andato male per cui spostano l’obiettivo altrove.

Ma vengono intercettati dai carabinieri, anche grazie ai controlli incessanti per garantire la sicurezza dei cittadini e delle proprietà soprattutto in questo periodo di festività in cui le abitazioni vengono spesso lasciate incustodite per giorni.

I ladri, a bordo di una autovettura nera, appena si accorgono della Gazzella fanno inversione di marcia e si lanciano in una fuga scellerata. I carabinieri di Valenza ingaggiano un inseguimento serrato, ma i malviventi tagliano la strada alla Gazzella e la danneggiano, mettendo in pericolo l’incolumità dei militari dell’Arma.

L’inseguimento continua, la strada però è viscida e a causa della forte velocità la macchina in fuga sbanda e va a finire contro una recinzione. A quel punto, i ladri in fuga provano a scappare a piedi in tre direzioni differenti. I carabinieri si concentrano su uno di loro, che viene prontamente bloccato. Sull’auto vengono trovati numerosi strumenti per lo scasso, tra cui un martello demolitore, picconi e flessibili. Gli ulteriori accertamenti permettono di accertare che la targa installata sull’autovettura è contraffatta.

L’uomo fermato viene arrestato e portato nel carcere di Alessandria in attesa di giudizio. Ora si cercano i complici.

