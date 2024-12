Il Rotary di Torino dona un defibrillatore e una telecamera di sicurezza alla Circoscrizione 5

TORINO – Una nuova telecamera di sorveglianza e un defibrillatore automatico: questa la donazione del Rotary Club di Torino agli abitanti della Circoscrizione 5.

La telecamera di sorveglianza contribuirà a prevenire e verificare gli episodi di criminalità e gli atti vandalici, il

defibrillatore invece rappresenta un presidio sanitario d’urgenza in posizione strategica, dato che è stato installato sui muri della limitrofa scuola elementare Giuseppe Allievo in via Roccavione.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti l’assessore al Verde e alla Cura della città, Francesco Tresso, il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno, i rappresentanti del Rotary Club Torino 1958 e del Distretto Rotary 2031, oltre alla dirigente scolastica e agli alunni della scuola elementare Allievo, coinvolta in diverse attività educative legate al progetto.

