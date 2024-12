Sommariva del Bosco: proprietaria di un bar intossicata dal monossido di carbonio, ricoverata

CUNEO – Un caso di intossicazione di monossido di carbonio è stata registrata in un bar di Sommariva del Bosco, nel cuneese. A rimanere intossicata è una donna, la proprietaria del locale, che si trovava da sola. A chiamare i soccorsi sono stati allertati da alcuni conoscenti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba, le forze dell’ordine e l’Asl. Non si hanno ancora aggiornamenti sullo stato di salute dell’intossicata, si sa solo che è stata portata all’ospedale di Verduno.

Come riconoscere l’avvelenamento da CO

L’esposizione a monossido di carbonio può provocare perdita di coscienza e morte. I sintomi più comuni dell’avvelenamento da CO sono mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolori al petto e stato confusionale. Persone addormentate o in stato di ubriachezza possono morire prima di avere i sintomi. Chiunque sospetti un avvelenamento da CO deve rivolgersi immediatamente a un pronto soccorso.

Suggerimenti importanti

Non usare mai un forno o un fornello a gas per riscaldare la casa

non usare mai griglie a carbone, barbecue, lanterne o fornelli da campeggio dentro casa, in tenda o in camper

non usare mai generatori, macchine per lavaggio a pressione o qualsiasi apparecchio a gas all’interno di scantinati, garage o altri spazi chiusi, anche se porte e finestre sono aperte, a meno che l’attrezzatura non sia stata installata correttamente e abbia una valvola di sfogo. Mantenere la valvola libera e pulita, specialmente in caso di vento forte

non accendere veicoli a motore, generatori, macchine per lavaggio a pressione o qualsiasi apparecchio a gas nelle vicinanze di una finestra o di una porta aperte, per evitare che gli scarichi si accumulino nello spazio chiuso

non lasciare mai un veicolo acceso in un parcheggio all’interno di uno spazio completamente o parzialmente chiuso, come per esempio un garage.

