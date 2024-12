Daniela Santanchè indagata per bancarotta fraudolenta per il fallimento di Ki Group

MILANO – Nuovi guai per Daniela Santanchè. La ministra del turismo piemontese è indagata per bancarotta fraudolenta nell’inchiesta per il fallimento della Ki Group, finita in liquidazione giudiziale il 9 gennaio 2024.

Santanchè è stata presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dell’azienda dal 20 aprile 2019 al 31 dicembre 2021. Nei giorni scorsi la ministra aveva fatto sapere di non avere intenzione di dimettersi dal governo anche in caso di rinvio a giudizio.

