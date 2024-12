Donna aggredita dal cane del figlio a Portula, è grave al Cto

PORTULA – Una donna è stata aggredita dal cane del figlio in un cortile di frazione Camusso, a Portola, nel biellese. Le sue condizioni sono gravi, ha ferite ad un braccio ed in altre parti del corpo. Vista la gravità della situazione è stata portata in elicottero al Cto di Torino.

Il cane, un pastore australiano, per il momento è stato lasciato in custodia al proprietario. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto.

