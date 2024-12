Gallerie d’Italia: aperture straordinarie durante le festività

TORINO – In occasione del periodo delle festività le Gallerie d’Italia, musei di Intesa Sanpaolo rimangono aperti nella giornata del 26 dicembre, osservano l’orario ridotto il 1° gennaio e propongono l’apertura straordinaria nelle giornate di lunedì 23 dicembre 2024, lunedì 30 dicembre 2024 e lunedì 6 gennaio 2025. Inoltre il 5 gennaio 2025, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito.

Numerose le esposizioni temporanee, con nuove mostre aperte di recente da scoprire: dalla mostra Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento a Milano, alle mostre Sir William e Lady Hamilton e Andy Warhol. Triple Elvis a Napoli, all’esposizione, nell’ambito della rassegna “L’Ospite illustre”, Gentileschi e Van Dyck. Due capolavori dalla collezione Corsini e alla mostra Mitch Epstein. American Nature a Torino, alla mostra La caduta degli angeli ribelli. Francesco Bertos a Vicenza.

Inoltre, le quattro sedi di Gallerie d’Italia durante le festività presentano un ampio programma di iniziative per tutte le famiglie con una serie di appuntamenti speciali, visite guidate e laboratori pensati appositamente per bambini e ragazzi. Il dettaglio delle date e delle singole iniziative è sempre aggiornato sul sito gallerieditalia.com.

A Torino sono gli ultimi giorni, fino al 6 gennaio, per visitare la mostra Antonio Biasiucci. Arca, terzo capitolo del progetto “La Grande Fotografia Italiana” a cura di Roberto Koch. In questa mostra, una delle più importanti dedicate al fotografo con oltre 250 fotografie esposte, i diversi capitoli del “poema utopico” di Biasiucci vengono presentati insieme per la prima volta.

Inoltre, è stata da poco inaugurata la mostra Gentileschi e Van Dyck. Due capolavori dalla collezione Corsini, in collaborazione con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. L’esposizione si inserisce nell’ambito della rassegna “L’Ospite illustre”: torna a Torino il tradizionale appuntamento espositivo che Intesa Sanpaolo organizza nel periodo delle festività invernali e che per la prima volta viene ospitato alle Gallerie d’Italia, con due importanti opere mai esposte in città.

È in corso anche la mostra Mitch Epstein. American Nature, la più importante retrospettiva del fotografo americano. Curata da Brian Wallis, l’esposizione presenta per la prima volta riunite le serie fotografiche più significative degli ultimi vent’anni di Mitch Epstein, in cui esplora i conflitti tra la società americana e la natura selvaggia nel contesto del cambiamento climatico globale.

Chiusura per tutte le sedi museali il giorno di Natale e orari diversificati (tutte le info in www.gallerieditalia.com).

