Presentata la Vuelta 2025 che partirà il 23 agosto dal Piemonte con quattro tappe nella regione

MADRID – E’ stato presentato giovedì 19 dicembre al Palacio Municipal IFEMA di Madrid il percorso della Vuelta a España 2025 di ciclismo che si correrà dal 23 agosto – 14 settembre. La Gran partenza della Vuelta 2025 sarà cona la Torino – Venaria Reale e, nelle 4 tappe piemontesi, toccherà le province di Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

La Vuelta a España, comunemente conosciuta come La Vuelta, è una delle tre Grandi corse a tappe del panorama del ciclismo su strada insieme al Tour de France e al Giro d’Italia. Si tratta di una corsa a tappe che si svolge annualmente in Spagna e che per la prima volta partirà dall’Italia, in particolare dal Piemonte. La Vuelta 2025 è un evento internazionale, dato che si svolgeranno tappe in Italia, Francia, Andorra e Spagna.

All’evento ufficiale di presentazione, trasmesso in diretta dalla televisione pubblica spagnola, hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore allo Sport e Turismo Marina Chiarelli.

Nelle 4 tappe piemontesi la Vuelta a España 2025, dal 23 al 26 agosto, passerà per 137 comuni, di cui 73 nella provincia di Torino, 12 in quella di Biella, 3 in quella di Vercelli, 19 in quella di Novara e 30 in quella di Cuneo.

Le tappe della Vuelta 2025 in Piemonte

23 agosto – Tappa 1 – Torino-Venaria Reale

La tappa inaugurale partirà da Torino-Venaria Reale, passerà per Torino, con il “Km 0”, e si dirigerà a Novara su un percorso di 183 chilometri.

I comuni attraversati dalla tappa: Venaria Reale(To), TORINO, San Mauro Torinese (To) Castiglione Torinese (To), Gassino Torinese (To), San Raffaele Cimena (To), Castagne To Po (To), Chivasso (To), Caluso (To), Candia Canavese (To), Mercenasco (To), Strambino (To), Romano Canavese (To), Ivrea (To), Montalto Dora (To), Borgofranco d’Ivrea (To), Chiaverano (To), Donato (Bi), Mongrando (Bi), Camburzano (Bi), Occhieppo Inferiore (Bi), BIELLA, Vigliano Biellese (Bi), Valdengo (Bi), Quaregna Cerreto (Bi), Cossato (Bi), Lessona (Bi), Masserano (Bi), Brusnengo (Bi), Roasio (Vc), Lozzolo (Vc), Gattinara (Vc), Romagnano Sesia (No), Cavallirio (No), Boca (No), Cureggio (No), Borgomanero (No), Gattico-Veruno (No), Paruzzaro (No), Oleggio Castello (No), Arona (No), Dormelletto (No), Castelletto sopra Ticino (No), Borgo Ticino (No), Varallo Pombia (No), Pombia (No), Marano Ticino (No), Oleggio (No), Bellinzago Novarese (No), Cameri (No), Novara.

24 agosto – Tappa 2 – Alba – Limone Piemonte

La seconda tappa attraverserà la provincia di Cuneo con partenza da Alba e arrivo, 157 chilometri dopo, a Limone Piemonte, segnando il primo arrivo in vetta della corsa.

I comuni attraversati dalla tappa: Alba, Monticello d’Alba, Santa Vittoria d’Alba, Pocapaglia, Bra, Cherasco, Marene, Savigliano, Lagnasco, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Piasco, Rossana, Busca, Tarantasca, CUNEO, Beinette, Margarita, Pianfei, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Chiusa di Pesio, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante, Limone Piemonte.

25 agosto – Tappa 3 – San Maurizio Canavese – Ceres

La terza tappa si svolgerà tra il canavese e le valli di Lanzo, da San Maurizio Canavese a Ceres, per 139 chilometri.

I comuni attraversati dalla tappa: San Maurizio Canavese, Ciriè, San Carlo Canavese, Vauda Canavese, Front, Favria, Salassa, Oglianico, Rivarolo Canavese, Feletto, Lusigliè, Ciconio, San Giorgio Canavese, Cuceglio, Agliè, Bairo, Torre Canavese, Baldissero Canavese, Vidracco, Vistrorio, Issiglio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Borgiallo, Chiesanuova, Cuorgnè, San Colombano Belmonte, Prascorsano, Pratiglione, Forno Canavese, Rivara, Levone, Rocca Canavese, Corio, Grosso, Villanova Canavese, Nole, Robassomero, Fiano, Cafasse, Balangero, Lanzo Torinese, Germagnano, Traves, Pessinetto, Ceres.

26 agosto – Tappa 4 – Susa – Voiron

La tappa parte a Torino fino a Voiron nella Regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi in Francia, per un totale di 192,1 km di cui 36 km in Piemonte.

I comuni piemontesi attraversati dalla tappa: da Susa. Susa, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Cesana Torinese, Claviere.

La Vuelta 25 sarà aperta anche ai ciclisti amatoriali e vedrà la partecipazione di realtà territoriali legate al mondo del ciclismo. Sul modello di “L’Étape du Tour de France”, “La tappa della Vuelta” si svolgerà in Galizia, sul percorso della 16^ tappa, tre giorni prima dell’arrivo dei professionisti a Mos.

Tutte le tappe della Vuelta 2025

Tappa 1 (23/08): Torino-Venaria Reale – Novara (183 km)

Tappa 2 (24/08): Alba – Limone Piemonte (157 km)

Tappa 3 (25/08): San Maurizio Canavese – Ceres (139 km)

Tappa 4 (26/08): Susa – Voiron (192 km)

Tappa 5 (27/08): Figueres – Figueres (20 km, cronosquadre)

Tappa 6 (28/08): Olot – Pal. Andorra (171 km)

Tappa 7 (29/08): Andorra La Vella – Cerler. Huesca La Magia (187 km)

Tappa 8 (30/08): Monzon Templario – Zaragoza (158 km)

Tappa 9 (31/08): Alfaro – Estacion de Esqui de Valdezcaray (195 km)

Tappa 10 (02/09): Parque de la Naturaleza Sendaviva – El Ferial Larra Belagua (168 km)

Tappa 11 (03/09): Bilbao – Bilbao (167 km)

Tappa 12 (04/09): Laredo – Los Corrales de Buelna (143 km)

Tappa 13 (05/09): Cabezon de la Sal – L’Angliru (202 km)

Tappa 14 (06/09): Aviles – Alto de la Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)

Tappa 15 (07/09): A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos (167 km)

Tappa 16 (09/09): Poio – Mos. Castro de Herville (172 km)

Tappa 17 (10/09): O Barco de Valdeorras – Alto de El Morredero. Ponferrada (137 km)

Tappa 18 (11/09): Valladolid – Valladolid (26 km, cronometro)

Tappa 19 (12/09): Rueda – Guijuelo (159 km)

Tappa 20 (13/09): Robledo de Chavela – Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (159 km)

Tappa 21 (14/09): Alalpardo – Madrid (101 km)

