Sci alpino: il piemontese Mattia Casse ha vinto il SuperG in Val Gardena

VAL GARDENA – Era dal marzo 2019 che l’Italia non vinceva in questa specialità. Oggi il Piemonte festeggia il primato nello sci alpino grazie alla vittoria di Mattia Casse.

Il 34enne, originario di Oulx, ha vinto il SuperG in Val Gardena. Un successo con il brivido vista la prova dell’americano Goldberg, secondo a un centesimo con il pettorale 26. Casse è primo in 1’28″23 centesimi.

Per Mattia Casse è la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, che arriva alla duecentesima gara e dopo 15 anni dall’esordio.

