Metro, sosta a pagamento, tram e bus: ecco tutti i servizi Gtt durante le festività di Natale

TORINO – A qualche giorno dalle festività natalizie e di fine anno, vediamo più nel dettaglio quali saranno i servizi Gtt garantiti.

Metropolitana

Martedì 24 dicembre (vigilia di Natale) la metropolitana sarà in servizio dalle 5.30 alle 24.30, mentre mercoledì 25 dicembre (Natale) dalle ore 7.00 fino alle ore 22.00.

Martedì 31 dicembre (vigilia di Capodanno) la metropolitana sarà in servizio dalle 7.00 alle 3.00, mentre mercoledì 1° gennaio (Capodanno) con orario 7.00 – 00.30.



Lunedì 6 gennaio (Epifania) la metro sarà in servizio dalle 7.00 alle 0.30.

La metro effettua le ultime partenze dai capilinea di Fermi e Bengasi sempre mezz’ora prima della chiusura indicata.

Qui gli orari della metro fino all’Epifania.

Tram e bus

Martedì 24 e martedì 31 dicembre, vigilie di Natale e Capodanno, il servizio sarà normale, come nelle giornate feriali, per tutte le linee fino alle ore 20.00.

Dopo le ore 20.00, la maggioranza delle linee saranno gestite sempre con orari e percorsi feriali, mentre alcune linee non saranno in servizio.

Linee gestite con orario feriale anche dopo le ore 20.00:

2 – 3 – 4 – 4N – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 10N – 11 – 13Bus – 13N – 14 – 15 – 16 CS – 16 CD – 17 – 18 – 26 – 27 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 35N – 36 – 36N – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 51 – 55 – 56 – 58/ – 59 – 61 – 62 – 63/ – 67 – 68 – 69 – 71 – 72 – 74 – 81 – CP1.

Linee non gestite dopo le ore 20.00:

12 – 20 – 21 – 29 – 38 – 39 – 40 – 41 – 47 – 50 – 52 – 58 – 60 – 63 – 64 – 65 – 66 – 70 – 75 – 76 – 77 – SE1 – VE1.

Mercoledì 25 dicembre (Natale) il servizio sarà gestito:

al mattino, dalle ore 7.00 alle ore 13.30 , con ultima partenza dai capilinea centrali alle ore 12.45 circa

, con ultima partenza dai capilinea centrali alle ore 12.45 circa al pomeriggio, dalle ore 14.45 alle ore 20.30, con ultima partenza dai capilinea centrali alle ore 19.45 circa

Saranno in servizio sui percorsi festivi le linee:

2 – 3 – 4 – 4N – 5 (con transito solo al mattino dal Cimitero Parco) – 8 – 9 – 10 – 10N – 11 – 12 – 13Bus – 13N – 14 – 15 – 16 CS – 16 CD – 17 – 18 – 19 – 27 – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 50 – 55 – 56 – 58/ – 59 – 61 – 62 – 63/ – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 (con transito solo al mattino dal Cimitero Parco) – 76 – Tranvia Sassi-Superga – 102 (solo mattino).

Sempre il 25 dicembre non saranno in servizio le linee:

6 – 7 – 19N – 20 – 26 – 29 – 35N – 36N – 38 – 39 – 44 – 47 – 48 – 54 – 60 – 63 – 64 – 65 – 73 – 75 – 79/ – 1 di Chieri – CP1 – SE1 – ST1 – VE1.

Martedì 31 dicembre saranno deviate su percorsi alternativi le linee 4 – 8 – 11 – 13 BUS – 13N – 19 – 27 – 51 – 55 – 56 – 72 – 72/ – Venaria Express, per consentire i festeggiamenti e il concerto per il Capodanno che si svolgeranno in piazza Castello: saranno infatti chiuse al transito via XX Settembre (da via Bertola a corso Regina Margherita), via Pietro Micca (da via San Tommaso a piazza Castello), piazza Castello e via Po (da via Accademia Albertina a piazza Castello).

Mercoledì 1° gennaio dalle ore 12.00 alle ore 19.00, a seguito dello svolgimento del concerto di Capodanno in piazza Castello saranno deviati i percorsi delle linee 4 – 7 – 8 – 11 – 13N – 19 – 27 – 55 – 56 – 72.

Night Buster

Da martedì 31 dicembre fino alle ore 3.30 circa di lunedì 1° gennaio le linee N4 – S4 – N10 – W1 – W15 – W60 modificano i percorsi a seguito dei festeggiamenti per il Capodanno 2025 che si svolgeranno in piazza Castello.

Servizi turistici

Tranvia Sassi-Superga

Dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2024 la Tranvia sarà i n servizio tutti i giorni (anche i mercoledì, normalmente giorno di chiusura settimanale), dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Corse ogni ora dalla stazione Sassi e ultima corsa da Superga alle 18.30.

la Tranvia sarà i (anche i mercoledì, normalmente giorno di chiusura settimanale), Corse ogni ora dalla stazione Sassi e Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana. Dal 25 dicembre al 6 gennaio sarà aperto tutti i giorni con orario prolungato fino alle ore 20.00, con eccezione delle giornate di martedì (vigilie di Natale e di Capodanno) quando chiuderà alle 18.00. Ricordiamo che, come sempre, la cassa chiude 1 ora prima della chiusura. L’Ascensore apre alle ore 9.00, tranne nelle giornate di Natale e Capodanno quando il servizio avrà inizio alle ore 14.00.

Venaria Express

Il servizio bus Venaria Express collega Torino (autostazione di via Fiochetto) con il Borgo Antico di Venaria, la Reggia di Venaria e il Parco della Mandria.

Centri di Servizi al Cliente

I Centri di Servizi al Cliente ricevono solo su appuntamento.

I Centri di Servizi al Cliente osserveranno le seguenti variazioni rispetto ai consueti orari e aperture:

Porta Nuova: chiuso nelle giornate festive del 25 – 26 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025

Corso Francia 6: chiuso dal 21 al 28 dicembre 2024

Caio Mario: chiuso dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Gli uffici GTT aperti al pubblico presso il Movicentro di Ivrea e di Rivarolo non subiranno modifiche rispetto ai consueti orari di apertura.

Parcheggi

La sosta a pagamento nelle strisce blu sarà in vigore, in tutte le sottozone A, anche domenica 22 dicembre.

A seguito dei preparativi e dello svolgimento del concerto di Capodanno, è prevista la chiusura del parcheggio Castello (tratto piazza Castello – via Viotti) secondo le seguenti modalità, salvo diverse indicazioni dell’ultima ora da parte della Questura.

Lunedì 30 dicembre dalle ore 7.00 sarà chiuso l’accesso veicolare di piazza Castello, mentre sarà consentito il ritiro del mezzo fino a completa chiusura del parcheggio, prevista per le ore 12.00 di martedì 31 dicembre.

La riapertura del parcheggio è prevista per le ore 19.00 di mercoledì 1° gennaio 2025, e comunque al termine delle esigenze.

