Il panettone più caro del mondo viene da Carmagnola: è il “Panettone Gioiello” di Dario Hartvig

CARMAGNOLA – Vi siete mai chiesti come sia fatto il panettone più caro del mondo? Per saperlo, basta guardare il “Panettone gioiello” realizzato dal pasticciere Dario Hartvig della Pasticceria del Borgo a Carmagnola, che ormai da qualche anno è considerato il panettone più lussuoso al mondo.

Questo dolce, con un impasto di ben 5 kg, gusto zafferano e cioccolato fondente, è così prezioso perché ricoperto da una sfoglia d’oro da 22 carati e da diamanti che vengono aggiunti su ordinazione. Per fare chiarezza sui costi, un magnate russo ha pagato mezzo milione di euro per avere questo panettone e un miliardario indiano, invece, che voleva fare un regalo alla nipote in occasione delle sue nozze, ha sborsato ben 700.000 euro, chiedendo l’aggiunta di una fascia di diamanti alla base, una tiara di oro bianco e diamanti di varia caratura.

I “Panettoni gioiello”, presentati sempre in una teca di plexiglass, costano 900 euro al kg e sono diventati sempre più famosi tra i miliardari di tutto il mondo, che ogni anno li acquistano a dei prezzi folli.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese