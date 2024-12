Nel 2025, Novara sarà “Città del Formaggio”

NOVARA – Dopo essere stata nominata Città Europea dello Sport, Novara conquista un altro titolo di prestigio: nel 2025 sarà ufficialmente “Città del Formaggio“. L’annuncio è stato dato dal sindaco Alessandro Canelli, che ha sottolineato con orgoglio l’importanza del nuovo riconoscimento per il territorio.

Il titolo sarà condiviso con il Comune di Gorgonzola in una sorta di gemellaggio simbolico, supportato dall’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio (Onaf) e dal Consorzio per la tutela del Gorgonzola. Una collaborazione strategica che punta a valorizzare ulteriormente il prodotto che rappresenta un’eccellenza gastronomica italiana e una parte fondamentale dell’economia locale.

La capitale del Gorgonzola

Non è un caso che Novara si sia guadagnata questo titolo. Come ricordato dal sindaco, infatti, il 50% del gorgonzola presente sui mercati viene prodotto proprio qui. Un dato che non solo evidenzia la rilevanza del territorio nel panorama agroalimentare, ma che è anche motivo di orgoglio per i produttori e per la comunità locale.

Il riconoscimento di “Città del Formaggio” non sarà solo un titolo simbolico, ma un’opportunità concreta per promuovere il gorgonzola e gli altri formaggi prodotti nella zona. Infatti, essere “Città del Formaggio” rappresenta per Novara anche una grande opportunità dal punto di vista turistico e culturale: il formaggio diventa così un veicolo per attrarre visitatori, promuovere il territorio e raccontare una storia fatta di tradizioni e di eccellenze.

