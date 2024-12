Celebrato a Torino il matrimonio tra l’assessora Chiara Foglietta e la sua compagna

TORINO – Questa mattina, Chiara Foglietta, assessora del Comune di Torino, si è unita in matrimonio con la compagna Sara Moiso, avvocata e sua coetanea.

L’annuncio della celebrazione è stato dato dalla stessa Foglietta attraverso un post sui social, accompagnato da una fotografia scattata da Serena Bascone. «Sara, da oggi mia moglie. Mano nella mano. Semper», ha scritto Chiara, sintetizzando con poche parole la profondità del momento.

Foglietta si è sempre distinta in città come una delle voci più forti in difesa dei diritti delle coppie omosessuali. Nel 2018, è stata protagonista di un importante precedente giuridico: insieme alla sua ex compagna, è diventata madre tramite procreazione assistita in Danimarca. All’epoca, la registrazione del figlio all’anagrafe torinese come figlio di due madri rappresentò una svolta storica in Italia, segnando un traguardo fondamentale nella lotta per il riconoscimento delle famiglie arcobaleno.

Il matrimonio con Sara Moiso è un ulteriore capitolo significativo nella vita dell’assessora e l’unione è stata accolta con grande affetto e partecipazione dai tanti cittadini torinesi che seguono il percorso personale e politico di Foglietta con ammirazione.

