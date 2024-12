Lunedì 23 dicembre davanti al Lingotto di Torino una raccolta cittadina di rifiuti con “Retake”

TORINO – Il 23 dicembre a Torino, di fronte al Lingotto, ci sarà un’iniziativa di raccolta rifiuti in giro per le strade del quartiere. L’appuntamento di “Retake” è fissato alle 14 in via Nizza 245. Questo il lancio dell’iniziativa da parte dell’associazione non profit:

Nemmeno con il freddo e vicino alle feste noi volontari di Retake Torino ci fermiamo! Ci incontriamo il 23 dicembre alle ore 14:00, in via Nizza 245, con l’intenzione di vivere insieme un pomeriggio dedicato alla raccolta di rifiuti e alla sensibilizzazione dei torinesi. Vi aspettiamo con tanti cappelli di Natale, per poi concludere la giornata con una bella

cioccolata calda!

Retake è un ente non profit attivo nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni. Dal 2009 ha avviato una campagna di accordi con diversi Comuni italiani per partecipare ai tavoli della governance locali e promuovere il tema dello sviluppo sostenibile. Il presidente è Fabrizio Milone, attivista e ingegnere meccanico originario di Bari. “Retake” ha anche un’app, con cui è possibile restare aggiornati sulle varie iniziative.

