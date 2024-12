Torino-Bologna 0-2: Granata sconfitti in casa

TORINO – Il Torino cade contro il Bologna al termine di una partita combattuta, ma decisa da episodi chiave. Gli uomini di Vanoli non riescono a concretizzare le occasioni create e cedono agli ospiti con un secco 0-2.

La partita

Vanoli si affida al 3-5-2 con Milinkovic-Savic tra i pali, difesa a tre composta da Walukiewicz, Maripan e Masina, centrocampo folto con Pedersen, Gineitis, Linetty, Ricci e Sosa, mentre in attacco spazio a Karamoh e Sanabria.

La gara si accende subito: un fallo di Sosa porta al rigore per il Bologna al 3’. Sul dischetto si presenta Castro, ma Milinkovic-Savic si supera, neutralizzando il penalty in due tempi e tenendo in vita i suoi.

Il Toro risponde al 25’ con la prima occasione importante: un cross di Pedersen dalla destra trova Sosa, che con un colpo di piatto sfiora il palo a Ravaglia battuto. Al 32’, un brutto colpo per i granata: Walukiewicz è costretto a lasciare il campo per un infortunio al costato, sostituito da Vojvoda. Sul finire del primo tempo, al 43’, Maripan si rende protagonista di una bella progressione, servendo Karamoh al limite dell’area, ma l’attaccante si fa ipnotizzare dal portiere avversario.

Secondo tempo

La ripresa inizia in salita per il Torino. L’ingresso di Orsolini dona vivacità al Bologna, che al 50’ colpisce una traversa con Pobega. Vanoli prova a cambiare inserendo Vlasic, Ilic e Adams al 63’, ma è il Bologna a trovare il vantaggio al 71’: Dallinga approfitta di una disattenzione difensiva di Masina e batte Milinkovic-Savic per l’0-1.

Il tecnico granata tenta il tutto per tutto al 77’, mandando in campo Njie per Karamoh, autore comunque di una buona prova. Tuttavia, il colpo di grazia arriva all’83’: Pobega realizza su punizione, convalidata dal VAR nonostante le proteste del Torino per una presunta posizione irregolare di Dallinga. Le immagini mostrano che Vojvoda tiene in gioco tutti, sigillando lo 0-2 finale.

