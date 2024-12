Gravellona Toce: si fingono sordomuti e chiedono soldi ai passanti, denunciati

GRAVELLONA TOCE – Tre persone sono state denunciate dalla polizia di Verbania per tentata truffa.

I soggetti in questione – un uomo, una donna e un minore -, si facevano passare per sordomuti e per strada fermavano i passanti cercando fondi per aprire un centro di cura internazionale per bambini poveri.

La donna e il minore, che operavano in un centro commerciale di Gravellona Toce, nel VCO, hanno fermato senza saperlo un agente della polizia stradale di Verbania libero dal servizio che ha subito capito che qualcosa non andava. Così ha richiesto l’intervento dei colleghi.

Durante la perquisizione sono stati trovati i proventi della truffa, accertata anche grazie alle immagini di videosorveglianza del centro commerciale. Il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno in provincia per tre anni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese