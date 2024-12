In casa aveva 1.050 euro in contanti e almeno 150 dosi di droga: carabinieri arrestano 25enne a Chieri

TORINO – Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri di Chieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

Il 25enne è stato fermato dai militari dell’Arma durante un normale controllo serale sul territorio. Il ragazzo è apparso subito teso, per questo i carabinieri hanno deciso di fare ulteriori controlli: addosso all’uomo sono infatti stati trovati 58 grammi di ketamina, mezzo grammo di hashish e 100 euro in contanti.

I controlli sono stati dunque estesi anche alla sua abitazione. Durante la perquisizione dell’appartamento sono stati trovati oltre a 1.050 euro in contanti, 37 grammi di hashish, 1.5 grammi di marijuana e materiale atto al confezionamento, tra cui una padella per cucinare rivestita di carta stagnola, verosimilmente utilizzata per la preparazione della ketamina.

I militari hanno infine sequestrato quasi 100 grammi di sostanza stupefacente, una quantità pari ad almeno 150 dosi, pronte per essere smerciate in vista delle festività natalizie. Il 25enne è stato arrestato e messo ai domiciliari.

