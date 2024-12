L’artista Remo Capello dona a Racconigi un’opera dedicata alla città

RACCONIGI – Remo Capello, 71 anni, nato a Racconigi e residente in Liguria, ha fatto dono alla città natale di un’opera straordinaria: un quadro realizzato interamente in lamiera a sbalzo, lavorata a rovescio sul piombo. L’opera offre una veduta dall’alto della città, in cui spiccano chiaramente il Castello di Racconigi e altri edifici storici, arricchiti da dettagli che raccontano un po’ della storia del luogo.

Remo Capello, che ha vissuto a Racconigi fino all’età di 35 anni, ha scoperto questo talento artistico soltanto un paio di anni fa, dopo essere andato in pensione. Questo hobby è diventato presto una passione, portandolo a creare opere di grande valore, come quelle già donate al Principe di Monaco e a un prestigioso hotel di Parigi.

L’idea di realizzare un quadro per la città natale è nata su invito degli amici d’infanzia, che, conoscendo le sue precedenti creazioni, lo hanno incoraggiato a dedicare un’opera anche a Racconigi. Il risultato è un lavoro artistico non solo di notevole impatto visivo, ma anche di grande significato morale e affettivo.

Il sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, così commenta la generosità di Remo Capello: «Questo dono dimostra quanto il dna artistico dei racconigesi sia vivo e forte. Credere nel proprio paese significa anche ricordarsi, nonostante la distanza, della bellezza e della piacevolezza di vivere a Racconigi. Remo Capello, con questa opera, mette il suo talento a disposizione della collettività, un gesto che ci rende orgogliosi e ci ispira. Un ringraziamento speciale a Remo Capello per aver scelto di onorare la sua città natale con questo dono che resterà nel cuore della comunità».

L’opera sarà esposta in municipio, così da permettere a tutti i cittadini e ai visitatori di ammirarla e di riscoprire, attraverso i suoi dettagli, la bellezza e la storia di Racconigi.

