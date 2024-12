Honda e Nissan annunciano un piano di fusione che potrebbe coinvolgere anche Mitsubishi

TORINO – Le case automobilistiche giapponesi Honda e Nissan hanno annunciato un piano di fusione, che darà vita al terzo produttore automobilistico al mondo per vendite. Le due aziende hanno dichiarato di aver firmato un memorandum d’intesa che coinvolge anche Mitsubishi Motors.

Nissan e Honda hanno avviato una serie di trattative per un’integrazione aziendale attraverso la creazione di una holding congiunta, nel contesto di cambiamenti significativi nell’ambiente che circonda entrambe le aziende e l’industria automobilistica,

Mitsubishi Motors prevede di prendere una decisione sulla partecipazione o sul coinvolgimento nell’integrazione aziendale tra Nissan e Honda entro la fine di gennaio 2025.

Nissan, Honda e Mitsubishi Motors hanno raggiunto un accordo preliminare per l’avvio di una partnership strategica focalizzata sull’intelligenza e sull’elettrificazione

Makoto Uchida, CEO di Nissan, ha dichiarato: “Honda e Nissan hanno iniziato a considerare un’integrazione aziendale e studieranno la creazione di significative sinergie tra le due società in un’ampia gamma di settori. È significativo che il partner di Nissan, Mitsubishi Motors, sia coinvolto in queste discussioni. Ci aspettiamo che, se questa integrazione si realizzerà, saremo in grado di offrire un valore ancora maggiore a una base di clienti più ampia.”

Toshihiro Mibe, CEO di Honda, ha affermato: “In questo momento di cambiamento nel settore automobilistico, che si dice avvenga una volta ogni cento anni, speriamo che la partecipazione di Mitsubishi Motors alle discussioni sull’integrazione aziendale tra Nissan e Honda porti a ulteriori cambiamenti sociali e che potremo diventare un’azienda leader nella creazione di nuovo valore nella mobilità attraverso l’integrazione aziendale. Nissan e Honda inizieranno le discussioni da oggi con l’obiettivo di chiarire la possibilità di integrazione aziendale entro la fine di gennaio, in linea con la valutazione di Mitsubishi Motors.”

Takao Kato, CEO di Mitsubishi Motors, ha commentato: “In un’epoca di cambiamento nell’industria automobilistica, lo studio tra Nissan e Honda sull’integrazione aziendale accelererà gli effetti di massimizzazione delle sinergie, portando un alto valore anche alle attività collaborative con Mitsubishi Motors. Per realizzare sinergie e sfruttare al meglio i punti di forza di ciascuna azienda, studieremo anche la forma migliore di cooperazione.”

