Il corpo senza vita di Franca Caruzzo è stato ritrovato a Ovada, era scomparsa da Masone

OVADA – Tragico epilogo per la scomparsa di Franca Caruzzo: il corpo senza vita della 65enne è stato ritrovato a Ovada, in provincia di Alessandria. A dare l’allarme ieri un passante; il corpo della donna è stato rinvenuto fuori città, in una zona poco frequentata, nelle vicinanze del torrente Orba.

A darne notizia i carabinieri di Acqui Terme. La salma è stata trasportata all’obitorio di Alessandria, a disposizione della Procura. Secondo quanto si apprende, sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza.

L’insegnante era scomparsa da Masone (Genova) il 15 dicembre e del caso si era occupata anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto?. In casa era stato trovato solo il suo gatto Romeo. Quel giorno era stata avvistata da un conoscente alla stazione ferroviaria proprio di Ovada. A far partire le ricerche l’allarme dato da amici, familiari e dalla scuola elementare di Campo Ligure, dove la donna non si era presentata il 16 dicembre. Trovato anche il cellulare della donna.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese