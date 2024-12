Torino: vandalizzati e rubati gli addobbi di Natale preparati dai bambini

TORINO – A Natale non siamo tutti più buoni. Appare evidente quando ci giungono notizie come quella che riguarda il quartiere Bertolla di Torino. Qui sono stati vandalizzati e rubati gli addobbi natalizi preparati con tanto amore dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria delle scuole Luigi Grassi e la Pietro Micca di Torino. Probabile che si tratti di atti vandalici.

I piccoli avevano realizzato ben 400 decorazioni – impiegando materiale riciclato – per otto alberi di Natale che erano stati posizionati nelle vie del quartiere. Ma, già qualche giorno fa, sei su otto degli abeti addobbati sono spariti; rubata inoltre la sagoma del bambin Gesù presente in un presepe in strada San Mauro.

Come riporta Rai News, di tutto questo, si è salvata solo qualche decorazione, caduta durante il furto. Una dei residenti, che ha denunciato il fatto, racconta che il primo alberello era stato trafugato poche ore dopo l’installazione dal giardinetto di piazza Monte Tabor, ed era stato poi ritrovato nel canale di derivazione.

Immagine di repertorio

