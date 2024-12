Incendio ad Alice Superiore: a fuoco il tetto di una baita (FOTO)

TORINO – Un incendio è divampato nella notte tra ieri e oggi, 25 dicembre, ad Alice Superiore, in Val di Chy, nel nord del Torinese. A prendere fuoco è stato il tetto di una baita situata in regione “Truc del Dur”; le fiamme si sono espanse fino a raggiungere i locali adiacenti alla copertura in losa. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto i vigili del fuoco di Ivrea, Rivarolo Canavese e Volpiano.

