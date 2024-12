Investe minore sulle strisce ad Alba e fugge, ma perde la targa e viene rintracciata

ALBA – Una donna di 31 anni è stata denunciata dai carabinieri per fuga in incidente stradale con danni alle persone, omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale, guida in stato di ebbrezza e lesioni personali colpose.

E’ accaduto ad Alba, dove nei giorni scorsi la donna era alla guida della sua auto ed ha investito un mionrenne sulle strisce pedonali in corso Cortemilia, senza poi fermarsi a prestare soccorso ma allo0ntanandosi dal luogo dell’incidente.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato poco lontano la targa persa dall’auto ed è stato facile risalire alla proprietaria del mezzo. Raggiunta in serata non ha potuto negare le proprie responsabilità perchè i segni sull’auto erano evidenti. Sottoposta a test alcolemico, è risultata positiva ed ha anche ammesso di aver fatto uso di marjuana nella mattinata.

