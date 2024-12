Rapina a mano armata all’ufficio postale di Santena, bottino da 50 mila euro

SANTENA – Una rapina a mano armata è stata compiuta lo scorso 16 dicembre all’ufficio postale di Santena, in via Principe Amedeo. Una scena da thriller in piena regola. Tre persone a volto coperto e pistole in pugno sono entrate, hanno puntato le armi contro clienti e dipendenti e si sono fatte consegnare i contanti disponibili dalla direttrice.

Poi sono fuggiiti in auto con un bottino di 50 mila euro circa. A quel punto sono stati avvertiti i carabinieri, che stanno cercando di individuare i responsabili della rapina. L’ufficio postale è rimasto chiuso per l’intera giornata.

