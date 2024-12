Un Natale senza scale mobili per la stazione dell’aeroporto di Torino Caselle

CASELLE – La storia infinita delle scale mobili alla stazione ferroviaria dell’aeroporto di Torino Caselle non si è risolta nemmeno per Natale, così i turisti che stanno arrivando in città per trascorrere le vacanze natalizie devono continuare a salire e scendere le scale tradizionali.

Le scale mobili della stazione da cui è possibile accedere all’aeroporto Sandro Pertini in realtà non hanno mai funzionato. Ferme dal momento dell’apertura dello scalo, lo scorso anno, sono rimaste così fino a qualche mese fa, quando è stato deciso di smontare tutto e ricominciare da capo.

Oggi però, è la vigilia di Natale, il sistema non è ancora attivo. Come si intuisce dalla foto le scale sono state posizionate, almeno nella struttura base, ma tutto è ancora coperto e non è pronto. A questo punto non resta che attendere fiduciosi il nuovo anno.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese