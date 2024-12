Le scale mobili della stazione di Caselle Aeroporto sono state smontate

CASELLE TORINESE – Le scale mobili della stazione ferroviaria adiacente all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle a Torino non ci sono più. La stazione, che fa parte del percorso della Torino-Ceres, era stata aperta (dopo continui rinvii e ritardi) un anno fa ma fin dal giorno dell’apertura le scale mobili non erano mai entrate in funzione.

Ora l’impianto è stato completamente smontato per essere sostituito. Ci si augura in tempi brevi. L’immagine è stata pubblicata su Facebook dall’ex assessore di Torino Antonino Iaria.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese