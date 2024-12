Torino: bambole insanguinate e martoriate per protestare contro la strage a Gaza

TORINO – Attivisti pro-Palestina hanno inscenato una protesta oggi, nel giorno di Santo Stefano, in Galleria San Federico a Torino. Decine di bambolotti, imbrattati di rosso e martoriati da ferite e bruciature sono ammassati in un angolo del centro di Torino. Vogliono rappresentare le decine di migliaia di bambini rimasti uccisi in questi mesi dall’ottobre 2023 a Gaza. C’è chi pensa subito di farli rimuovere, ma alcuni non sono d’accordo. Rimane un simbolo che ricorda, anche in questi giorni di festa, che non tanto lontano da noi ci sono vittime innocenti di una guerra terribile.

