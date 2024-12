In corso Giulio Cesare a Torino un gruppo di ragazzi lancia petardi contro le auto in transito

TORINO – Corso Giulio Cesare ancora sotto la lente di ingrandimento. Dopo gli spari per strada di qualche giorno fa, scene da far west immortalate in alcuni video registrati spesso e volentieri dai residenti spaventati, dal quartiere Aurora di Torino arrivano immagini che poco hanno a che fare con il vivere civile e che fanno capire come la situazione nel quartiere stia diventando sempre più difficile e insostenibile.

Ancora una volta, a denunciare quanto accaduto è la capogruppo di Fratelli d’Italia Patrizia Alessi.

Nelle immagini diffuse sui social si nota un gruppo di una ventina di ragazzi, ripresa mentre lanciava grossi petardi contro le auto in transito tra Ponte Mosca e Corso Emilia.

“I cittadini riferiscono che hanno buttato un petardo anche all’interno di un furgone, dove c’era un ragazzo che scaricava merce per un negozio e che ovviamente non ha reagito perché era solo contro almeno 20 ragazzi nord africani, certe scene sono inaccettabili e la città è inerte verso un luogo fuori controllo ormai da anni”, sono state le parole di Patrizia Alessi riportate da La Stampa.

