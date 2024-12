Nel quartiere Aurora di Torino spari in strada e petardi: indagini in corso

TORINO – Dal quartiere Aurora di Torino arrivano immagini che poco hanno a che fare con il vivere civile. Scene da far west, ieri sera, immortalate in alcuni video registrati dai residenti spaventati. A denunciare quanto accaduto è la capogruppo di Fratelli d’Italia Patrizia Alessi.

Nei video in questione si vede un gruppo di ragazzi radunarsi in corso Giulio Cesare. Sparano dei fuochi d’artificio e poi con una pistola, che solo in seguito si accerterà essere finta. Poi due ragazzi prendono una pistola, si allontanano di pochi passi dal gruppo e sparano l’uno verso l’altro, a terra e in aria.

Su quanto accaduto la scorsa sera tra le 19.30 e le 21, sono in corso attività investigative da parte dei carabinieri. I fatti sono avvenuti durante una festa privata in un locale di corso Giulio Cesare, all’altezza di via Lodi. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i residenti.

“Come si sente e si vede dai filmati, ci sono ragazzi che sparano colpi da una pistola: è vera? È finta? Non si sa, ma comunque terrorizzano la gente. Si sentono anche rumori di vetri rotti, e le macchine faticano a transitare. Tutto ciò è inaccettabile: i cittadini non possono continuare a segnalare queste situazioni e mai vedere un cambiamento” denuncia la Alessi nelle parole riportate da Ansa.

Le immagini di un ragazzo che spara in aria mentre è in strada sono sconvolgenti e sintomo di una situazione non più sostenibile, a cui vanno trovate soluzioni non più rinviabili. Questo episodio si aggiunge ad una quotidianità fatta di capannelli, gang e organizzazioni dedite allo spaccio. Chiediamo che il Comitato provinciale per la sicurezza attui misure straordinarie per la zona nord di Torino. Al tempo stesso chiedo al Governo di considerare Barriera tra le aree periferiche da inserire nell’elenco delle zone a. dove applicare il modello Caivano.

lo dichiara la vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli.

