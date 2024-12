TORINO – Siamo abituati a pensare alla Francia come uno dei paesi più simili al Piemonte, per la sua vicinanza geografica e una storia condivisa.

Tuttavia, la Francia è un paese significativamente più grande del Piemonte e ha indicatori demografici completamente differenti.

Così, abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale quale sia il paese più simile al Piemonte per reddito pro capite, economia, densità di popolazione, geografia e indice di sviluppo umano.

La risposta è stata sorprendente: la Repubblica Ceca

Dal punto di vista geografico, entrambi i territori combinano aree collinari, pianure fertili e rilievi montuosi, anche se la Repubblica Ceca non ha le Alpi come il Piemonte.

La densità di popolazione è comparabile: il Piemonte registra 167 abitanti per km², mentre la Repubblica Ceca si attesta a 133 abitanti per km², rivelando una distribuzione equilibrata tra aree urbane e rurali

Sul piano economico, il Piemonte vanta un PIL pro capite di circa 31,000 euro, posizionandosi tra le regioni più ricche d’Italia, grazie alla presenza di industrie automobilistiche, come Stellantis, e alla produzione agroalimentare di eccellenza. La Repubblica Ceca, con un PIL pro capite di 30,000 euro, ha una struttura economica diversificata, dominata dall’industria manifatturiera, automobilistica (Škoda) e da un crescente settore tecnologico

Anche l’Indice di Sviluppo Umano (ISU) evidenzia similitudini. Il Piemonte registra un ISU di 0,917, uno dei più alti in Italia, mentre la Repubblica Ceca raggiunge un valore di 0,889, collocandosi tra i primi paesi dell’Europa centrale per qualità della vita. Entrambi i territori si distinguono per l’efficienza dei servizi sanitari, l’accesso all’istruzione e una crescente attenzione alla sostenibilità.

Del resto, Praga e Torino, assieme a Lione, fanno parte del triangolo magico, avvolgendo le tre città nel mistero dell’esoterismo. Non dovrebbe quindi sorprendere che anche il resto dei rispettivi territori mostrino delle similitudini.

