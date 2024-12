Economia: la Regione Piemonte si butta sulla birra

TORINO – La Regione Piemonte ha pubblicato due bandi a supporto della produzione di Birra.

Il Primo, da 260 mila euro, per l’acquisto di macchinari e strumenti per i Birrifici. Il secondo, da 40mila euro, per la formazione del personale.

Si tratta di due bandi voluti dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

Il settore brassicolo in Piemonte attualmente conta una novantina di birrifici artigianali (di cui 13 agricoli) e circa 40 beer firm senza impianti di produzione propri. Ad oggi sono iscritti al Registro 19 birrifici (4 agricoli e 15 artigianali).

Proprio la crescente domanda di birra artigianale sta favorendo lo sviluppo negli ultimi anni della coltivazione di materie prime in loco, come quella del luppolo che in provincia di Cuneo occupa già 9 ettari.

Per il bando sui macchinari la spesa minima ammissibile è pari a 10mila euro, la spesa massima è di 70mila con un sostegno pari al 40% delle spese sostenute.

Per il bando sulla formazione professionale i progetti devono avere un importo fra i 5mila e i 20mila euro, che la Regione sostiene fino a una quota del 70%.

