Ivrea, ordigno rudimentale danneggia cinque macchine e un condominio

IVREA – Si tratta molto probabilmente di un atto vandalico da parte di persone che si sono poi allontanate dalla zona dell’esplosione.

Nella notte di ieri, sabato 28 dicembre, un ordigno rudimentale è stato acceso in viale Friuli 5, quartiere San Giovanni di Ivrea. La deflagrazione ha causato la rottura dei vetri di tre macchine vicine, carrozzerie ammaccate e danni vari per altre due macchine. Il condominio in cui si trovavano i mezzi è stato anch’esso danneggiato, con le luci del garage crollate a terra, danni di natura strutturale ai pilastri e i vetri in frantumi del portone d’ingresso

“Sembrava un terremoto” secondo quanto dichiarato da un residente. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia di Stato per mettere in sicurezza l’area e indagare sugli autori dell’atto vandalico.

