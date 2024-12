Quando iniziano i saldi invernali 2025 in Piemonte e quanto durano

PIEMONTE – Finito il Natale ci si appresta verso la Epifania e gli amanti dello shopping sanno che in questo periodo iniziano anche i saldi invernali, che nel 2025 in Piemonte cominceranno sabato 4 gennaio. Le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni prima e la durata stabilita per la regione Piemonte è di 8 settimane, quindi fino al 1° marzo 2025.

Il modo migliore di acquistare capi in saldo è di controllare il prezzo nei 30 giorni precedenti, quando gli esercenti non possono offrire sconti di nessun tipo e poi confrontarlo con il cartellino in saldo che deve indicare il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale.

Attenzione anche ai capi di altre stagioni, tirati fuori nel periodo di saldi. È a discrezione dell’esercente cambiare o rimborsare il capo acquistato in saldo, quindi chiedete prima dell’acquisto la politica applicata e conservate sempre lo scontrino.

I capi difettosi invece possono essere cambiati per legge (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del Consumo) In questo caso il negoziante è obbligato alla riparazione o alla sostituzione del capo e, nel caso non fosse possibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il difetto del capo entro due mesi dalla data della scoperta.

