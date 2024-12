Acqui Terme, vuole lanciarsi dal balcone ma grazie ai Carabinieri ci ripensa

ACQUI TERME – Una tragedia è stata evitata ieri sera ad Acqui Terme grazie al pronto intervento dei Carabinieri. Un uomo, residente al quarto piano di un condominio, ha minacciato di togliersi la vita scavalcando la ringhiera del balcone e sedendosi sul cornicione.

A dare l’allarme è stata la moglie, contattata telefonicamente dallo stesso uomo, che le ha comunicato in modo drammatico di trovarsi “sul davanzale”. Dopo aver ricevuto la chiamata, la donna si è subito rivolta al 112.

Un operatore della Centrale Operativa ha immediatamente richiamato il marito, riuscendo a stabilire un contatto. Durante la conversazione, l’uomo ha confermato di essere sospeso nel vuoto da circa due ore e di non riuscire più a rientrare in casa. Nonostante il tono confuso e vacillante, il militare è riuscito a mantenere la calma e a far leva sui legami affettivi dell’uomo, ricordandogli l’amore per la moglie e le due figlie.

Nel frattempo, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) è intervenuta sul posto. I Carabinieri sono entrati nell’appartamento e hanno raggiunto il balcone, riuscendo ad afferrare l’uomo per le braccia e a metterlo in sicurezza. L’intervento è stato supportato anche dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118.

Dopo essere stato riportato all’interno dell’abitazione, l’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti e assistenza psicologica. Successivamente ha potuto riabbracciare la famiglia, rassicurata dal lieto fine della vicenda.

I Carabinieri, conclusa l’operazione, sono tornati in servizio. “Buon lavoro,” ha commentato l’operatore della Centrale Operativa al termine della comunicazione con la pattuglia, consapevole di aver contribuito a salvare una vita.

