Alba Parietti investita da un minorenne sulle piste da sci: grazie alla sanità pubblica

COURMAYER – La showgirl torinese Alba Parietti è stata vittima ieri di un incidente sulle piste da sci mentre si trovava a Courmayer. La conduttrice ha approfittato per ringraziare la sanità pubblica italiana. L’incidente è stato comunque di lieve entità: ha subito una micro frattura al piatto tibiale.

“Oggi ho avuto necessariamente modo di riflettere su quanto sia preziosa la sanità pubblica italiana, – ha scritto sui social – spesso criticata, ma che nella realtà si rivela un pilastro fondamentale del nostro Paese. Ieri, durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote. L’incidente mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mi sono recata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per farmi visitare.

Sono rimasta colpita dall’estrema cura, professionalità e attenzione dimostrate non solo nei miei confronti, ma verso tutti i pazienti presenti, nonostante il periodo festivo. Un ringraziamento speciale va all’équipe di traumatologia e al professore Rocco Mulara che coordina questo reparto, che con dedizione e umanità hanno saputo affrontare ogni situazione con competenza e passione come tutto il suo staff pieni di umanità.

La sanità pubblica italiana è fatta di grandi professionisti che meritano rispetto e gratitudine. In un momento storico in cui siamo abituati a sentire solo critiche, oggi voglio dare voce a un esempio di eccellenza. Grazie di cuore all’Ospedale Parini e a chi lavora ogni giorno per garantire la salute di tutti noi.”

