Alessandria, concerto di Capodanno con le chitarre Thu Le e Marco Tamayo

ALESSANDRIA – Una delle capitali della chitarra classica è la Città di Alessandria, grazie all’illustre concittadino Michele Pittaluga del quale ogni anno viene onorata la memoria con l’organizzazione di un concorso internazionale di chitarra classica giunto quest’anno alla 56esima edizione.

Appare di buon auspicio, viatico benaugurante per all’anno nuovo che si approssimando il “Concerto del Primo dell’Anno” con ingresso gratuito al Teatro Alessandrino in via Verdi 12 mercoledì 1° gennaio 2025 dalle ore 18.00 con esecuzioni di “Tamayo & Friends”.

Sul palcoscenico ci saranno Marco Tamayo e la chitarrista vietnamita Thu Le, musicalmente accompagnati da Giuseppe Canone, virtuoso con clarinetto e sax e fisarmonica, con i violini Dino Scalabrin e Vittoria Panato, la viola Matteo Lipari, il violoncello Elena Lombardo, il contrabbasso Giorgio Magistroni e con Giulia Canone alle percussioni e Ilaria Schettini al pianoforte.

Un ensemble d’eccezione organizzato dallo stesso Tamayo, chitarrista cubano con cittadinanza austriaca, di recente nominato professore di Chitarra Classica presso l’Universität der Künste di Berlino (UDK), vincitore di oltre venticinque importanti concorsi internazionali tra i più prestigiosi si annoverano, per l’appunto, il Concorso Internazionale di Chitarra Michele Pittaluga, il Concorso Internazionale di Chitarra Andrés Segovia in Spagna, il Concorso Internazionale di Chitarra Nikita Koshkin in Austria e il Concorso Internazionale di Chitarra Leo Brouwer all’Avana, Cuba.

