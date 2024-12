Basket: la Reale Mutua chiude l’anno con una sconfitta in casa contro Cividale

TORINO – Reale Mutua Torino – UEB Gesteco Cividale 65-74 (11-18, 24-18, 16-10, 14-28)

La Reale Mutua Basket Torino non riesce a chiudere il 2024 con il sorriso: la squadra gialloblù finisce l’anno inciampando nella sua quarta sconfitta di fila, ancora tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, in un altro finale in volata contro la UEB Gesteco Cividale, squadra giovane e che ha dimostrato di valere la corsa alla Final Four di Coppa Italia.

Come nella precedente partita contro Avellino, ancora una volta la Reale Mutua ha pagato di lucidità nei minuti finali, con gli ospiti che ne hanno approfittato per espugnare il palazzetto del Parco Ruffini. Il risultato finale è 65-74. A Torino non basta la doppia-doppia di Ajayi (14 punti e 14 rimbalzi), 11 di Taylor e una buona prova di un Ghirlanda sempre in crescita, autore di 10 punti, 7 rimbalzi, 3 stoppate e 3 recuperi.

La partita

QUINTETTI

Torino: Gallo, Taylor, Ghirlanda, Landi, Ladurner

Cividale: Rota, Redivo, Piccionne, Ferrari, Dell’Agnello

Buon inizio della Reale Mutua con un contributo positivo su entrambi i lati del campo di Ghirlanda. I primi minuti di gioco però vedono il punteggio in equilibrio con Cividale che risponde con Ferrari e prova a far entrare subito in partita Redivo. Le percentuali al tiro stentano a crescere, con entrambe le squadre che fanno fatica a prendere ritmo. Cividale trova una scossa con Lamb e chiude sul +7 il primo quarto: 11-18.

Ottimo rientro in campo dei gialloblù torinesi, con capitan Schina che suona la carica e guida i suoi al sorpasso sul 25-22, costringendo coach Pillastrini al timeout. I friulani continuano a trovare buone risposte dal giovane Ferrari che riporta i suoi in vantaggio e sale in doppia cifra. All’intervallo lungo gli Eagles sono avanti di misura per 35-36.

Si ritorna in campo sempre all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre sempre appaiate nel punteggio nei primi minuti del terzo quarto. Redivo si sblocca per i friulani, dall’altra parte risponde Ajayi. L’intensità e la fisicità continuano a crescere col passare dei minuti, Torino chiude la terza frazione in vantaggio grazie all’ottimo effort difensivo di Ghirlanda. Si va all’ultima pausa sul 51-46.

La battaglia prosegue nell’ultima frazione: Landi e Ajayi provano a incrementare il gap ma per Cividale si accende Rota che realizza dalla distanza per portare gli ospiti di nuovo in vantaggio, costringendo coach Boniciolli al timeout sul 58-60 a quattro minuti dalla fine. Si va verso la volata finale con Torino costretta a inseguire. Ancora capitan Rota va a segno da tre per chiudere l’incontro. Finisce 65-74.

