Aperta una raccolta fondi per aiutare la cagnolina paraplegica Lina

ALESSANDRIA – Una cagnolina paraplegica è stata stata sequestrata dalle Guardie Zoofile Oipa di Alessandria perché detenuta in pessime condizioni igienico-sanitarie e trasferita in un canile.

La cagnolina, il cui nome è Lina, ha però bisogno di cure. La sua condizione non la rende adatta alla vita in canile, già penosa per qualunque cane.

Per il momento Lina è stata accolta da una volontaria di Oipa, ma ha necessità di costosi esami clinici e di una terapia adeguata. Pare infatti che la condizione di Lina possa essere reversibile, permettendole di vivere una vita migliore. Sicuramente, ha bisogno di effettuare una risonanza magnetica, per valutare l’entità dei danni alla colonna vertebrale, per poi intraprendere un percorso di riabilitazione per cercare di recuperare almeno parzialmente la mobilità. Per questo Oipa ha lanciato una raccolta di fondi .

“Chiediamo, una mano a chiunque abbia la possibilità di contribuire alle spese – scrivono dall’organizzazione – le guardie hanno già avviato una raccolta fondi all’Iper di Tortona, ma i costi sono ingenti e anche il più piccolo aiuto può fare la differenza”.

Per informazioni è possibile contattare guardiealessandria@oipa.org

